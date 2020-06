Arrestan a empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro de Maduro

Escuchar Nota

#COMUNICADO | Venezuela denuncia la detención arbitraria e ilegal del ciudadano venezolano, Alex Nain Saab, por parte de Interpol, cuando se encontraba en tránsito en la República de Cabo Verde, sumándose a las acciones de agresión, bloqueo y asedio de EEUU contra nuestro país pic.twitter.com/sgGibuVQeU — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) June 13, 2020

"Saab se relacionó con los allegados de Maduro para dirigir una red de corrupción a gran escala que ellos utilizaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela”, declaró el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, al anunciar las sanciones.

En cumplimiento de una, las autoridades de Cabo Verdeen Venezuela.La abogada estadunidense de Saab, María Domínguez, confirmó el arresto, pero declinó hacer más comentarios.Una fuente familiarizada con la situación dijo que, cuando su avión hacía una escala de reabastecimiento de combustible mientras volaba desde Caracas hacia Irán. La persona no estaba autorizada para hablar del asunto y lo hizo bajo condición de no ser identificada.A medida que el gobierno del presidentebusca recuperar fuerza en su vacilante campaña para derrocar a Maduro e instalar al líder opositor Juan Guaidó,En marzo, acusó a Maduro y a más de una decena de personas deSaab, un empresario colombiano, apareció en el radar de las autoridades estadunidenses hace unos años después deLos fiscales federales en Miami lo acusaron a él y a un socio comercial el año pasado dePor separado, había sido sancionado por el gobierno de Trump por supuestamente utilizar una(Panamá, Colombia, México, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong) para ocultar enormes ganancias de los contratos sin licitación obtenidos a través de sobornos para la compra de alimentos a precios exagerados.Utilizaron los alimentos como una forma de control social, para recompensar a sus partidarios políticos y castigar a sus oponentes, mientras se embolsaban cientos de millones de dólares a través de una serie de maniobras fraudulentas”.En privado, los funcionarios estadunidenses han descrito durante mucho tiempo a Saab como el, aunque no aparezca como tal en documentos judiciales.Algunos de los contratos de Saab se obtuvieron supuestamente pagando sobornos a Yoswal, Yosser y Walter Flores, los hijos -de una relación anterior- de la primera dama Cilia Flores, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.por supuestamente formar parte de un esquema para, dijeron dos personas familiarizadas con la investigación de Estados Unidos.La noticia del posible arresto de Saab se conoció el viernes por la noche, pero inicialmente los funcionarios en Estados Unidos y en Colombia, donde nació Saab, fueron poco claros sobre el asunto.Cabo Verde no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos y en 2014 Venezuela presionó a la isla caribeña de Aruba para que dejara ir a otro objetivo de alta prioridad: Hugo Carvajal, el antiguo jefe de espías de Hugo Chávez, quien fue detenido en la antigua colonia holandesa por una petición estadunidense relacionada con drogas.Carvajal permanece en libertad.