Arrestan a joven por tráfico de personas

Un joven ciudadano americano de tan solo 20 años de edad, protagonizó una persecución a la alta velocidad por la carretera cerca de Carrizo Springs, la cual terminó en su arresto por oficiales de la Border Patrol por el cargo de tráfico de indocumentados.El nombre del detenido no se dio a conocer por parte de las autoridades, debido a que el caso sigue bajo investigación, solo se informó que se trataba de un joven de 20 años, quien llevaba a cuatro aspirantes a indocumentados en la parte posterior de su pick up.Dennis Smith, vocero de la Patrulla Fronteriza, dio a conocer que la detención fue hecha por oficiales de la Patrulla Fronteriza de la estación de Carrizo Springs, quienes observaron una pick up a la orilla de la carretera FM 2691, a la cual abordaron cuatro personas.Los oficiales intentaron detener el vehículo encendiendo sus luces y con las sirenas, pero el conductor de la pick up se dio a la huida a alta velocidad iniciando una persecución, por lo que se unieron patrulleros del Departamento de Seguridad Pública de Texas.Los patrulleros del Departamento de Seguridad Pública lograron destruir uno de los neumáticos de la pick up, causando que esta redujera su velocidad y se detuviera, pero los cinco pasajeros descendieron de la unidad e intentaron huir a pie entre la maleza.Después de una revisión en el área, los oficiales de la Patrulla Fronteriza llevaron a cabo la localización de estos cinco individuos, quienes fueron detenidos y llevados a la estación para ser fichados.Cuatro de los detenidos eran aspirantes a indocumentados de nacionalidad mexicana, quienes ya habían sido deportados a su país, por lo que serán procesados por reincidir en este cargo de entrada ilegal.» Trasladaba a 4 indocumentados de origen mexicano» Hechos registrados en Carrizo Springs» Por tráfico de indocumentados alcanzaría hasta 10 años de prisión» Los indocumentados serán procesados por reincidencia