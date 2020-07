Arrestan a Larry Householder, presidente de la Cámara de Ohio, por sobornos de 60 mdd

Escuchar Nota

Washington.- El presidente de la Cámara de Ohio, Larry Householder, y otros cuatro funcionarios fueron arrestados el martes en una investigación federal de sobornos por $ 60 millones, confirmó una persona informada sobre la investigación.



La oficina del fiscal federal David DeVillers no discutió los detalles del caso, que planeaba esbozar en una sesión informativa el martes.



También fueron arrestados el asesor del jefe de familia Jeffrey Longstreth, el antiguo cabildero de Statehouse Neil Clark, el ex presidente y consultor del Partido Republicano de Ohio Matthew Borges y Juan Céspedes, cofundador del Grupo Oxley en Columbus, dijo la persona a The Associated Press. Solicitaron el anonimato porque no estaban autorizados para discutir el caso. También se buscó una sexta persona, dijo la persona.



Los agentes del FBI estaban en la granja del presidente de la Cámara de Representantes de Ohio, Larry Householder, el martes por la mañana, horas antes del anuncio planeado por el gobierno.



Asimismo, las autoridades estaban llevando a cabo "actividades de aplicación de la ley" en la propiedad de Householder en Glenford, en el sureste de Ohio, dijo el portavoz del FBI Todd Lindgren, sin proporcionar detalles. La Oficina del Sheriff del Condado de Perry también confirmó que estaba ayudando al FBI en la granja del Jefe de familia.



Lindgren señaló la próxima conferencia de prensa de DeVillers, cuya oficina planeaba anunciar "cargos relacionados con sobornos de $ 60 millones a funcionarios estatales y asociados".



Se dejaron mensajes con Householder en casa y en la oficina de comunicaciones de House. El republicano está en su segundo período como presidente de la Cámara de Representantes después de su mandato en el mismo puesto de 2001 a 2004.



Householder, un veterano legislador, regresó a la política estatal en 2016 después de irse hace más de una década debido a los límites del mandato.



Cuando dejó el cargo, él y varios asesores principales estaban bajo investigación federal por presunto lavado de dinero y prácticas irregulares de campaña. El gobierno cerró el caso sin presentar cargos.



Después de regresar a la Cámara de Ohio hace cuatro años, Householder ganó una pelea contenciosa para convertirse en presidente de la Cámara en 2019.