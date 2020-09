Arrestan a madre e hijo como presuntos responsables del feminicidio de Elmy

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un adolescente de 17 años y su madre fueron detenidos por estar presuntamente relacionados al feminicidio de Elmy, una joven de 18 años cuyo cuerpo fue hallado en la Alcaldía Milpa Alta.



Los dos detenidos son Nahim, la ex pareja y padre del hijo de Elmy, y Elva Luz Tapia, la ex suegra.



De acuerdo con las indagatorias, el pasado 18 de septiembre Elmy salió de su casa en Xochimilco para llevar a su hijo al domicilio de su ex pareja para una visita familiar.



Ahí, tuvo una pelea con su ex suegra y el adolescente, al ser testigo, la estranguló hasta asesinarla.



Después, los dos imputados llevaron el cadáver dentro de una bolsa negra hasta un predio del Pueblo San Salvador Cuautenco.



Ambos se escondieron en el domicilio de un pariente ubicado en la Colonia Moderna, Alcaldía Benito Juárez.



Los familiares de Elmy reportaron la desaparición de la joven a las autoridades y buscaron a la ex pareja de la víctima en su casa, pero no lo hallaron.



Días después el cuerpo de Elmy fue hallado, y las indagatorias de la Policía de Investigación revelaron que los dos imputados fueron los últimos en ver a la víctima.



Este sábado, la Fiscalía capitalina informó la aprehensión de los dos sospechosos por agentes adscritos a la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio y a la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes.



El imputado quedó a disposición de un Juez Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes de la Ciudad de México y su madre fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.