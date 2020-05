Arrestan a mujer por usar disfraz de Star Wars y portar arma de juguete

Escuchar Nota

Canadá.- Como los fanáticos de la saga de Star Wars saben, el 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, por lo que una mujer decidió celebrarlo usando un disfraz, pero lo que no pensó es que terminaría arrestada.



Originaria de Canadá, Ashley trabaja en un restaurante en el que los seguidores de George Lucas se reúnen seguido, por lo que ese día, ella decidió salir al estacionamiento de su trabajo para tomarse una fotografías con su disfraz.



Mientras la policía pasaba por el lugar, se percataron de lo que hacía la mujer, pero vieron que portaba un arma, por lo que al no saber si esta era real, le ordenaron que la dejara en el piso.



La situación se complicó cuando Ashley no pudo escuchar lo que le pedía el oficial de policía por el casco que tenía puesto, así que fue sometida por los elementos.



Cuando la mujer terminó en el piso, se golpeó en la nariz y comenzó a sangrar, por lo que el encargado del restaurante acudió a aclarar las cosas y ayudar a Ashley, a lo quue en su defensa, los oficiales dijeron tener varios reportes de una persona que deambulaba con un arma en la mano.







Con información de TeleDiario.