Una madre de Indiana fue arrestada por negligencia tras encontrar atrapado aEl incidente tuvo lugar en la mañana del 16 de agosto., de 30 años, asegura haber visto a su hijo de cinco años dentro de su habitación mientras ella se dirigía a la cocina por algo de leche. Al poco tiempo, ella escuchó que la lavadora se estaba llenando de agua y, al llegar al aparato, encontró al pequeño en su interior.La mujer afirma haber presionado, según información obtenida por The Indianapolis Star.Peroy esperó a que este llegara a la casa. El padre del menor encontró a su hijo empapado,cuando le daba palmadas.El hombre llevó al pequeño a un hospital, donde llegó conen sus brazos, además de que, de acuerdo con lo dicho por las enfermeras a la Policía.Una vez en el centro médico, los doctores hallaron que. Por su parte, la marca de la lavadora implicada confirmó que el electrodoméstico no funcionaría con la tapa abierta.Agentes de la policía de Elwood revisó el interior del hogar el día del incidente y no hallaron señales de maltrato, pero tampoco rastros de que el niño hubiese dormido donde su madre dijo verlo. Tres días después, los oficiales interrogaron al menor, y este lesLa fiscalía del condado de Madisony que le ocasionó heridas físicas”.