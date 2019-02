Arrestan a niño de 11 años por no honrar la bandera en EU

Un alumno de sexto grado de la escuela Lawton Chiles Middle Academy, en Lakeland, Florida, fue detenido el pasado 4 de febrero tras negarse a ponerse de pie durante la ceremonia de juramento a la bandera al considerar que esta era racista y el himno nacional ofensivo para las personas de raza negra. Según un comunicado del Departamento de la Policía de la ciudad, el menor, de once años, fue arrestado por interrumpir una actividad escolar y resistirse al arresto."Si vivir en Estados Unidos está tan mal, ¿por qué no te vas a vivir al otro lugar?", le preguntó su profesora sustituta, a lo cual el niño contestó: "Me trajeron aquí", cita Bay News 9 la declaración de la docente, que acabó llamando a la dirección del centro porque "no quería seguir tratando con él". Posteriormente, un oficial de Policía de la escuela detuvo al estudiante después de que este se negara a abandonar el aula y llamara racistas a los funcionarios mientras amenazaba con golpear a la maestra, un extremo que el menor negó en una entrevista posterior.El Departamento de Policía subrayó que los alumnos no están obligados a participar en la ceremonia del juramento a la bandera y afirma que el menor fue arrestado por impedir el desarrollo de la clase, proferir amenazar y resistirse al oficial. El estudiante fue llevado a un centro de detención juvenil.Por su parte, la madre del niño, Dhakira Talbot, criticó el comportamiento de la profesora y la manera en la que el centro resolvió la situación. "Si era necesario tomar algunas medidas disciplinarias, había que tomarlas en la escuela. No había que arrestarle", afirmó.Una portavoz escolar del distrito declaró que se encuentra en marcha una investigación sobre lo ocurrido.