Arrestan a sospechosas de matar a joven y sacarle a su bebé

Comunicaciones en Facebook llevaron a la Policía en Chicago a detener a los sospechosos de asesinar a la joven Marlén Ochoa López, a quien le sacaron el bebé que llevaba en su vientre por nueve meses.Antes de que Ochoa, de 19 años, fuera vista por última vez el 23 de abril, mantuvo intercambios por la red social a través de un grupo llamado “Help A Sister Out”, que suministra artículos para familias y sus bebés.Supuestamente, la víctima necesitaba un cochecito con dos asientos para su hijo de tres años y el que estaba por nacer.La joven brindó información a los miembros del foro: dijo que era estudiante de secundaria, que estaba desempleada y que casi no tenía dinero. Agregó que estaba dispuesta a comprar, intercambiar o aceptar una donación, de acuerdo con un reporte este viernes de la cadena CNN.Habría sido por medio de este espacio que estableció contacto con Clarisa Figueroa, de 46 años, y su hija, Desiree Figueroa, de 24, ambas acusadas actualmente de asesinato en primer grado y agresión agravada de un niño menor de 13 años en relación con el crimen.Supuestamente, Clarisa respondió con una oferta de ropa de bebé nueva y otros artículos no utilizados. A los fines de recibir el contenido, Ochoa López le envió un mensaje privado. La joven, presuntamente, le había comprado antes otros artículos de bebé.Aunque la desaparición de la muchacha fue reportada a finales del mes pasado, no fue hasta este martes que su cuerpo fue hallado en un bote de basura en el patio trasero de la casa de las detenidas. El menor se encuentra hospitalizado en estado grave.La familia de Ochoa López cuestionó, precisamente, la tardanza de las autoridades en responder a sus denuncias.Un amigo de la víctima le contó a los investigadores sobre los mensajes en Facebook. Sin embargo, la familia de Ochoa López dijo que notificaron a las autoridades sobre su interacción con la hoy sospechosa mucho antes.“(El detective privado) entró en esa página (de Facebook) y encontró toda la información, y se la dio a la Policía. Pero incluso entonces, tardaron demasiado en llegar allí”, dijo Ochoa en una conferencia de prensa el jueves.