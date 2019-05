Arrestan al oficial Gerardo ‘Jerry’ Chacón

El ex contestable del precinto 4 y ex investigador del abogado del Condado Ricardo Ramos, el oficial Gerardo 'Jerry' Chacón fue puesto bajo custodia del Texas Rangers, luego de saber que existía una orden de arresto en su contra por la acusación de robo de un servidor público.El sheriff Tom Schmerber informó que Chacón actualmente era elemento de seguridad de una compañía local y que él se entregó al Texas Rangers la tarde del martes.Se le ingresó a la cárcel del condado pero casi 2 horas después recuperó su libertad tras pagar el 10% de la fianza de 3 mil dólares que la juez de paz Tere Hernández le impuso por el cargo de robo cometido por un funcionario público arriba de 750 dólares y menos de 2,500.La situación de Chacón inició con la investigación en el 2016 por parte del FBI y Texas Rangers, cuando él trabajaba como investigador del abogado del condado de Maverick. Tiempo en el que fue acusado de amenazar a quienes tenían cuentas pendientes con la justicia y de arrestarlos si no pagaban los montos adeudados.El cargo que enfrentaría en su momento en una corte de distrito, son estatales, aseguró el sheriff Tom Schmerber.