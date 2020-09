Arrestan al padre de tres niños muertos en choque; manejaba ebrio

Escuchar Nota

Chihuahua.- El padre de tres niños que murieron en un choque, y otros dos gravemente heridos, así como otro conductor involucrado en el accidente ocurrido la noche del domingo, fueron detenidos por la Policía de El Paso (EPPD).



Juan Ángel Loera, de 28 años y padre de los fallecidos Celeste Ariane, Gustavo Alfredo y Juan Ángel –de uno, cinco y seis años– manejaba en estado de ebriedad cuando su vehículo se impactó contra otro, que circulaba a exceso de velocidad en el Northeast.



Luis Javier Ortega, de 18 años, el guiador del otro vehículo, huyó de la escena a pie, pero fue detenido el miércoles 23 de septiembre alrededor de la 7:30 am y llevado a la Cárcel del Condado. Enfrenta tres cargos por accidente fatal, cada uno con una fianza de un cuarto de millón de dólares, y dos por accidente con lesiones fatales, cada una con 200 mil dólares de fianza.



El jueves, después del entierro de sus hijo, Loera fue detenido a las 2:45 am y acusado de dos cargos de ataque bajo el influjo del alcohol –con fianzas de 250 mil y 500 mil dólares– y tres por homicidio, cada una con una fianza de un millón.









Los hechos



Alrededor de las 9:46 pm, en la intersección circulaba por la Titanic con dirección hacia el oeste una Ford Expediton 2001, color rojo, conducida por Juan Ángel Loera, de 28 años, quien iba acompañado por su esposa Raquel Ángeles Loera y sus cinco hijos.



De acuerdo con la investigación de la Policía de El Paso (EPPD), Loera se detuvo en la intersección de Titanic y Howard para dar la vuelta a la izquierda.



Fue en ese momento en que Ortega, que viajaba a gran velocidad en una camioneta Lincoln LS negra, modelo 2000, chocó a la Expedition cuando giraba a la izquierda.



El impacto empujó a la Expedition contra una pared de roca. La camioneta Lincoln se detuvo después de chocar con un poste de servicio eléctrico.



Ortega huyó inmediatamente del lugar a pie.



En contraste, tres ocupantes de la Ford –los tres menores– salieron “volando” del vehículo. Se trata de Celeste Ariane, Gustavo Alfredo y Juan Ángel, que viajaban sin cinturón de seguridad.



Resultaron heridos de gravedad una adolescente de 13 años y un niño de dos. Los padres tuvieron lesiones leves que no requirieron hospitalización.



El funeral de los tres niños Loera se realizó el miércoles, con una visitación en La Paz Chapel, del Grupo Perches, y el entierro en el Cementerio Monte Carmelo. Después de la sentida despedida a los pequeños, su padre fue arrestado por su participación en el accidente que segó sus vidas.







Con información de El Diario MX