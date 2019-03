Arrestan de nuevo a Conor McGregor

Conor McGregor se volvió a meter en problemas con la ley en los Estados Unidos, pues la madrugada de este lunes, fue arrestado por destruir un teléfono celular, propiedad de un individuo que aparentemente trataba de tomarle una foto, según reportes del sitio estadunidense TMZ Sports.El peleador irlandés del UFC, se habría negado y le arrebató el celular al dueño, quien pasaba frente al hotel Fontainebleau de Miami cerca de las 5 AM. Según lo registró la policía local, McGregor lo derribó de un empujón, pisó el dispositivo para dañarlo y luego se fue con el.Se le han imputado cargos por robo, agresión y comportamiento vandálico por más de mil dólares.El ex campeón de dos divisiones en el octágono, acaba de cumplir la condena por servicio social que se le impuso en Brooklyn, Nueva York, luego de que en abril del 2018, atacara un camión lleno de peleadores y lanzara un diablito metálico que causó daños y lesiones a Michael Chiesa, Ray Borg y miembros del equipo de seguridad de UFC.También se mantiene suspendido hasta el 6 de abril, por la Comisión Atlética de Nevada tras la bronca que protagonizó con Khabib Nurmagomedov el pasado 6 de octubre en UFC 229.