Arrestarán a quien hizo desmanes en funeral

en la que una o dos personas cometieron al manejar en círculos durante un cortejo fúnebre frente al lago del condado sobre la avenida Main, toda vez que es ilegal hacer ese tipo de maniobras, dijoLo anterior ocurrió el jueves de la semana pasada cuando amigos y conocidos de Sergio Lerma, viajaban en caravana por varios puntos de la ciudad a donde transportaron el féretro (en una pick up) haciéndole honor precisamente a él antes de llevarlo al panteón.El cortejo era dirigido por agentes del sheriff quienes no pudieron evitar la mala conducta de las personas ni tampoco arrestarlos.El Teniente Fuentes aseguró que no van a permitir ese tipo de actos porque pusieron en peligro al resto de las personas o inclusive a otras que estuvieron circulando por la zona donde hicieron ‘las donas’ sobre el pavimento.De hecho, dijo que la investigación está vigente y en su momento se emitirán las órdenes de arresto correspondiente.Cabe señalar que además de la forma imprudencia en el manejo de las personas, se cometieron otras irregularidades como el transportar el féretro en una pick up y además de ingerir alcohol en el lugar donde se velaba al fallecido.