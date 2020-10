Arriba la Navidad por streaming; estrenan Amor de Calendario

Escuchar Nota

CDMX-. Una pareja ficticia para soportar las fiestas familiares. Eso se inventa Emma Roberts en Amor de Calendario (Holidate), una nueva comedia romántica que arriba al catálogo de Netflix en las primeras horas de mañana, y en la que, según la actriz, detrás de las risas reflexiona sobre la presión social a las mujeres solteras y reivindica la felicidad más allá del amor romántico.







“Esta película te dice que puedes estar soltero, que puedes estar con amigos y que puedes enamorarte, pero que de lo que de verdad tratan los días festivos es del amor. Y no tiene por qué ser un amor romántico: puede ser amor a ti mismo, amor por tu familia, amor por la vida en general…”, explicó.



“O amor romántico si resulta que lo encuentras. Pero la película no dice que tengas que enamorarte para ser feliz. De hecho, mi personaje Sloan dice como: ‘¿Por qué todo el mundo tiene miedo a una mujer soltera y feliz?’ Ella va a lo suyo, a sus cosas, y si eso significa ir al centro comercial en pijama, a quién le importa”, aseguró.



Roberts (Rhinebeck, EU, 1991) forma junto al australiano Luke Bracey la dupla protagonista de Holidate, comedia que llegará a Netflix el miércoles bajo la dirección de un veterano de las risas en la pantalla como John Whitesell.



La cinta se centra en Sloan (Roberts), una joven que se está recuperando de su último desengaño amoroso y que también está hasta las narices de que su familia le insista constantemente en que encuentre de una vez a una pareja.



Así que con la “amenaza” de Acción de Gracias, Navidades o San Valentín en el horizonte, Sloan apuesta por un holidate, es decir, un hombre llamado Jackson (Bracey) que acudirá con ella a todas esas fiestas como si fuera su pareja pero al que no le une, en principio, ningún tipo de interés sexual o romántico.



Con un juego entre la amistad y el amor que puede recordar a otras comedias románticas desenfadadas como Friends With Benefits o No Strings Attached (ambas de 2011), Holidate cuenta con secundarios destacados como Frances Fisher o Kristin Chenoweth para ridiculizar de manera ligera y amable las relaciones de pareja.



En este sentido, Roberts, sobrina de Julia Roberts y una estrella de lo más popular entre los jóvenes (tiene 14.2 millones de seguidores en Instagram), detalló que al comienzo de la película Sloane está cansada de todo: “De las fiestas, de su familia, del amor…”.



“Y creo que mucho de eso no es solo porque le hayan hecho daño antes o porque no le parezca que va a encontrar a alguien: está intentando algo así como desplegar una actitud dura”, indicó.

“Pero luego, a lo largo de la película, ves que se hace patente su verdadero ser y creo que es un poco más extravagante y romántica que al principio, algo que fue muy divertido de interpretar”, agregó.







Nuevo ‘viejo amigo’



Tanto Roberts como su compañero de aventuras en Holidate, Luke Bracey, ensalzaron que la química instantánea entre ambos fue una de las claves para que esta comedia pudiera funcionar.



“Cuando Emma y yo nos conocimos fue como conocer a un viejo amigo”, defendió Bracey.



“Como si hubiéramos sido viejos amigos durante mucho tiempo. Y eso fue algo perfecto para la película porque Sloane y Jackson se conocen como amigos y tienen una honestidad real a quienes son, algo que es muy bonito. No se preocupan por el futuro o por lo que sea de esta amistad o relación: simplemente son ellos mismos sin disculparse”, describió.



Además de esa relación basada en la franqueza y la sinceridad, Bracey también llamó la atención sobre cómo una cinta como Holidate parodia y homenajea, al mismo tiempo, los clichés más trillados de las comedias y las escenas más conocidas de algunos clásicos románticos del cine como Dirty Dancing (1987).



“Creo que reírnos de las comedias románticas con esta película viene de nuestro amor por ellas”, señaló.



“Me encanta que Holidate sea una comedia romántica sin complejos y que aun así tenga la habilidad de hacer chistes sobre cómo de ridículas son las comedias románticas (...). Es muy divertido interpretarla de esa manera y me encanta que una película sea consciente de sí misma", afirmó.