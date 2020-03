Arrincona coronavirus al deporte; toman precauciones ante la pandemia

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- A medida que el mundo lucha para enfrentarse a la pandemia de coronavirus, el orden del deporte se altera día con día con el anuncio de competencias aplazadas o canceladas. Sin importar la disciplina, el Covid-19 provocó que ayer se viviera una jornada que pasó de las especulaciones a las cancelaciones.



La clasificación del coronavirus como pandemia trajo consigo el cierre de las fronteras de Estados Unidos a todo vuelo proveniente de Europa, al menos por los siguientes 30 días. La decisión de la Casa Blanca modificará múltiples celebraciones deportivas en las cuales estaban programados atletas de ambos lados del Atlántico.



Atletas infectados



El Covid-19 ya infectó a varios atletas de alto rendimiento.

- Rudy Gobert y Donovan Mitchell, jugadores de del Jazz de Utah de la NBA.

- Timo Hübes, defensa del Hannover 96 también.

- Daniele Rugani, defensor de la Juventus.

- Manolo Gabbiadini, delantero de la Sampdoria.

- Mikel Arteta, director técnico del Arsenal, también padece coronavirus.





Concachampions



- Debido a la contingencia que ha generado el coronavirus en Estados Unidos y la región, la Concacaf ha decidido suspender la Liga de Campeones.

- El primer juego afectado fue Los Ángeles FC vs Cruz Azul, que se jugaría ayer. De esta forma todos los partidos programados de la competencia quedan suspendidos de manera indefinida.





Preolímpico Sub 23



- La Concafa hizo oficial la también cancelación del Torneo Preolímpico a realizarse en Guadalajara, que otorga un boleto a Tokio 2020, donde participaría la Selección Mexicana Sub 23.





Eliminatorias de Conmebol



- La Confederación Sudamericana de Futbol hizo una petición que FIFA aceptó para posponer el inicio de las Eliminatorias Mundialistas rumbo a Qatar 2022, las cuales iniciarían el 26 de marzo.

- Muchos equipos no contarían con sus jugadores de Europa porque juegan en países con altos índices de contagio y al llegar a América tendrían que ser puestos en cuarentena. Ahora las fechas de inicio están pendientes.

- Además se suspendió toda actividad de la Copa Libertadores hasta nuevo aviso.





La MLS



- El deporte en Estados Unidos sigue con las restricciones, y ahora es la MLS la que se suspenderá por 30 días debido al coronavirus.

- Entre los juegos que ya no se realizarán, al menos por ahora, se encuentra el de Inter de Miami ante Galaxy, que estaba programado para este sábado y suponía el choque entre Chicharito Hernández y Rodolfo Pizarrro.





Juegos del Tricolor



- El Tri del Tata Martino ya canceló los amistosos del 26 y 29 de mayo ante República Checa y Grecia, en Charlotte y Dallas, respectivamente. Los rivales difícilmente llegarían por la cancelación de vuelos de Europa a Estados Unidos.





Liga MX



- Hasta el momento, la Jornada 10 de este fin de semana se jugará como estaba programada, con todo y público, aunque con un protocolo sin saludo entre jugadores, sin embargo, si esto se agrava, no dudarían en parar las actividades del Clausura 2020.





Real Madrid, en cuarentena



- El Real Madrid puso en cuarentena a sus equipos de futbol y baloncesto después de detectar un positivo por coronavirus en uno de los integrantes de la plantilla de baloncesto.

- El equipo blanco ha ordenado retiro domiciliario tanto a sus equipos de futbol como de baloncesto, ya que ambas plantillas comparten parte de las instalaciones en la ciudad deportiva de Valdebebas.





La NHL



La NHLsuspendió su temporada debido a la rápida propagación del coronavirus, pero espera reanudar en el futuro, informó el organismo.





La MLB



La temporada que iba a iniciar el 26 de marzo se postergará al menos dos semanas, además de que se cancelan los juegos de pretemporada y los campos de entrenamiento, según anunció ayer el comisionado Rob Manfred.





La NBA



A partir del caso de Rudy Gobert, jugador del Jazz de Utah que dio positivo por coronavirus, se suspendieron las actividades de temporada regular de la NBA.





Fórmula 1



- La FIA, los organizadores del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno y los responsables del Gran Premio Australia acordaron cancelar, a causa de la pandemia de coronavirus. Esto después de que un elemento de la escudería McLaren diera positivo con el virus.

- Otro evento que se verá afectado será el Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1, pues se realizará conforme lo planeado el 22 de marzo, pero no contará con público.​





Fiesta brava



- El coronavirus pegó ya sus primeras cornadas. La actividad taurina en España ya se vio afectada, pues algunas ferias han sido aplazadas y otras suspendidas.

- Los novilleros Alejandro Adame e Isaac Fonseca fueron los primeros mexicanos perjudicados ya que fue pospuesto el festejo con el que se iniciaría, el 22 de marzo, la actividad taurina en Las Ventas de Madrid, y en el que tanto el hidrocálido como el michoacano actuarían.

- Una de las ferias de mayor investidura, la de Fallas, en Valencia, ha sido aplazada, mientras que en Francia, la de Artes, se ha cancelado.





Liga europeas



- Las ligas más importantes del mundo tomaron la decisión de frenar sus actividades ante la creciente oleada de casos de Coronavirus en Europa.

- La Liga de España decidió parar sus actividades en todas sus divisiones durante dos jornadas para evitar la propagación del virus.

- El Gobierno holandés anunció la suspensión de todos los eventos con más de 100 espectadores hasta el 31 de marzo por el brote de coronavirus

- La Primera y Segunda División del futbol de Portugal se suspenden por tiempo indefinido a partir de mañana.

- La Liga francesa también tomó sus precauciones y paró actividades en todas sus divisiones.