¿Arrogante? Christian Nodal desata polémica y MEMES por pelea con Grupo Firme

Escuchar Nota

@elnodal perdió mi cariño desde que se vió bien pinche arrogante en sus historias de ig.

Kbron si no te gusta la musica de alguien más, no lo dices y dejas las cosas en paz. @CazEduin y @GrupoFirme la vida.



Para el que no entienda, anexo chisme. pic.twitter.com/LNQ4gvQtn2 — La Boing (@GiulySanC) April 14, 2020

Se me rompió el corazón, perdí la esperan de que nodal y grupo firme hicieran dueto — Arantza (@fabiolaarantza) April 14, 2020

el christian nodal cuando le preguntaron de un dueto con grupo firme pic.twitter.com/2TD3E6L6Vh — sam (@amusfarfan) April 14, 2020

Quien ha visto crecer su fama como la espuma es el cantante de regional mexicanopero eso no lo deja exento de la polémica.Menos cuando desde hace un tiempo, el intérprete de ‘Probablemente’ no ha parado de buscarse enemigos a diestra y siniestra con comentarios que no han sido bien recibidos por sus fans.Christian Nodal suele convivir mucho con sus seguidores vía redes sociales, donde les permite que le hagan toda clase de preguntas sobre su carrera o colaboraciones futuras.Esto tiene muy molestos no solo a los fans de Grupo Firme; también a los seguidores de Christian; pues aseguran que debería enfocarse en su música y no en la polémica.Por otra parte, también compartió