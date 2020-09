Arrojaron en segundos el cuerpo del sobrino de Claudia Pavlovich

Escuchar Nota

ARROJARON en SEGUNDOS el CUERPO del SOBRINO de @ClaudiaPavlovic

Cámaras de seguridad grabaron a los sujetos q dejaron así a Hector Pavlovich en esta solitaria calle de @TuAlcaldiaGAM

La @FiscaliaCDMX liga el crimen con El Irving de La Unión.



No tardaron más de 40 segundos. Eran tres hombres en un auto. Se detuvieron de madrugada en una solitaria calle, bajaron aprisa, cargaron un bulto y lo dejaron ahí, en el piso.Ayer,reveló que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad (FGJCDMX) investiga desde hace casi dos meses el asesinato de este sonorense, que vivía en Ciudad de México y que trabajaba para Grupo Carso. Sin embargo, la realidad es que no tienen mayor avance.Aunque saben que entre los responsables se encuentra El Irving, de La Unión, el ministerio público de la Fiscalía de Homicidios no ha logrado hallar pruebas suficientes para acusarlo por el crimen.C4NoticiasMx obtuvo una serie de imágenes que captaron lo que sucedió la madrugada del pasado 10 de junio en la calle Pelícano, en la colonia Granjas Modernas.La calle es una zona en la que solo hay empresas gaseras. Por este motivo es poco transitada.Las cámaras captaron a los sujetos estacionándose en un automóvil.Después se fueron de ahí y se encaminaron hacia la colonia Morelos.Los reportes de las autoridades detallan que iban en varios autos. Tenían un BMW, un Renault azul, y otros dos autos color rojo.Según los reportes, los agentes sabían que ese carro pertenecía a El Irving.Y aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya detuvo a El Irving, hasta ahora la Fiscalía de Homicidios no ha podido sustentar las acusaciones en su contra.