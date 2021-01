Arrolla Alabama en el Rose Bowl, cumplen pronóstico

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Alabama está de regreso en la Final del futbol americano colegial, tras hacer buenos los pronósticos y dominar 31-14 a Notre Dame en la Semifinal disputada en el Rose Bowl.



El Crimson Tide era favorito por casi 20 puntos en las apuestas y no tuvieron problemas para despachar a los Irish, que poco hicieron para respaldar la polémica decisión del Comité de incluirlos en las semifinales pese a haber perdido su anterior partido 34-10. Cubrieron la línea en el último minuto, para beneplácito de los apostadores, pero el partido nunca estuvo en duda.







Las cosas se pusieron feas casi de inmediato para Notre Dame. Ganaron el volado y optaron por recibir a la ofensiva, buscando meter presión al favorito, pero despejar tras apenas cinco jugadas no causó ese efecto. Y ahí entró la explosiva ofensiva de Alabama, que en siete jugadas recorrió 79 yardas para anotar en pase de 26 entre Mac Jones y DeVonta Smith. Sería la primera de tres conexiones de anotación entre los finalistas por el Heisman.



Otra corta serie de Notre Dame dejó encajonados en la yarda 3 al Tide, pero Najee Harris hizo la jugada del partido al saltar un defensivo y escaparse 53 yardas, y a la siguiente jugada Jones encontró a Jahleel Billingsley para la anotación.Notre Dame despertó en su siguiente serie, una larga ofensiva de 15 jugadas y más de 8 minutos que acabó en las diagonales en acarreo de Kyren Williams en cuarta y gol dentro de la yarda 1, en la mejor ejecución de su plan de juegos que se ve intentaba hacer ofensivas de muchas jugadas y controlar el reloj.



Pero eso es una falacia. A esta versión de Alabama ya no le ganas 20-17, sino que tienes que pensar en anotar al menos 30 puntos: solo 3 de sus últimas 11 derrotas fueron ante equipos que les anotaron menos de 30 y Saban tiene marca de 12-12 cuando el rival supera la treintena. Necesitas retarlos, jugadas grandes y eso no lo hicieron los Irish.