Arrolla motociclista a usuario de transporte

Saltillo, Coah.- Un motociclista arrolló a un peatón luego de que este bajara de un camión del transporte público sobre el periférico.



Los hechos se registraron sobre el bulevar Otilio González, pasando el bulevar Herradura, cuando el motociclista, al circular sobre el periférico, no observó que de un camión de transporte público descendía un hombre, a quien no logró esquivar y lo arrolló.



Al no alcanzar a frenar, el motociclista golpeó al peatón con su vehículo, terminando los dos sobre la carpeta asfáltica.



Socorristas de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos y valoraron al hombre lesionado, por si ameritaba el traslado a un hospital.



El motociclista, que aparece como presunto responsable esperó en el sitio para definir su situación ante los hechos.