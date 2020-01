Arrolla taxi a hombre sobre Nazario Ortiz

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- A consecuencia de no utilizar un puente peatonal, un hombre de 54 años fue atropellado por un auto de alquiler sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza.



Arribaron al lugar rescatistas para valorar al lesionado.



El percance ocurrió al filo de la 20:00 horas en el cruce con José Sarmiento, cuando Indalesio Constante López, intentaba cruzar el bulevar, pero poco antes de llegar a la banqueta, fue embestido por una unidad de taxi.



El vehículo que llevaba como dirección el norte de la ciudad, tenía el semáforo en verde, pero el conductor no vio al hombre de 54 años y lo golpeó con la parte delantera, provocando que Indalesio se pegara en el parabrisas, mismo que terminó estrellado.



El peatón resultó con severos golpes que requirieron la valoración por parte de paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes ordenaron que el lesionado requería atención hospitalaria obligatoria, así como una radiografía, a fin de descartar alguna contusión grave en la cabeza.



Como ocurre de manera recurrente, a escasos 5 metros donde sucedió el atropellamiento se encuentra un puente peatonal, por lo que el transeúnte fue señalado como el responsable al no utilizarlo para cruzar la avenida.