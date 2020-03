Arrollan a 3 motociclistas en diferentes puntos de Saltillo

Escuchar Nota

Augusto Rodríguez | Kevin Carranza | Saltillo, Coah.- Un joven resultó lesionado, luego de ser atropellado por un camión de la UAAAN en la colonia Lomas de Guadalupe, la mañana de ayer.



El percance ocurrió alrededor de las 8:00 horas, en el cruce de la calzada Antonio Narro y la calle Tepeyac



El conductor de la unidad, identificado como Armando Flores, trató de incorporarse a la vialidad, quitándole el derecho de paso a Miguel Ángel Pérez, de 18 años, el cual transitaba a bordo de una motocicleta con dirección al norte.



Al no poder esquivar al camión, el joven se impactó contra una de las llantas y fue arrastrado algunos metros, resultando con diversas lesiones, por lo que fue trasladado a un hospital.





En V. Carranza



Una conductora cambió de carril en el bulevar V. Carranza, ayer a las 8:30 horas, a la altura de La Concepción, lo que provocó que Santos Trinidad, de 36 años, que viajaba en una motocicleta, quedara tendido sobre la cinta asfáltica; cuerpos de auxilio lo revisaron tras el accidente.



A la brava



Javier Estrada, de 53 años, resultó con golpes de consideración la tarde de ayer, luego de que fuera derribado de su motocicleta al ser impactado por una camioneta que no respetó el alto, afuera del Centro Estatal del Adulto Mayor; sus lesiones no fueron graves.