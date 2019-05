Arrollan a trabajador frente a planta Zapa

Un hombre de 50 años resultó lesionado la mañana de este lunes, luego de ser atropellado por un automóvil en las inmediaciones de la carretera a Zacatecas, hasta donde se movilizaron diversas corporaciones.Al filo de las 7:00 horas, Salvador Alejandro Quintanilla Segura, aparentemente caminaba para dirigirse a su trabajo y fue al pasar frente a la empresa Zapa, donde intentó cruzar la transitada vialidad y fue arrollado por un Volkswagen Jetta blanco.El conductor del coche, identificado como San Juan de Dios Ávalos Calzoncit, de 45 años, aseguró que de manera repentina el hombre descendió de la banqueta y se atravesó a su paso, por lo que no pudo detenerse a tiempo y evitar el accidente.Sin embargo, elementos de Tránsito que se hicieron cargo de tomar conocimiento de lo ocurrido mencionaron que el carril por el cual transitaba el señalado era el acotamiento, donde se prohíbe la circulación de cualquier vehículo que no sea de servicios de emergencia.Paramédicos del cuerpo de bomberos acudieron para auxiliar al peatón, a quien trasladaron hasta la Clínica 2 del IMSS, donde su estado de salud se reportó como estable, ya que no sufrió lesiones de consideración.El conductor del auto fue detenido por los policías y remitido al Ministerio Público de Asuntos Viales mientras se deslindan responsabilidades.