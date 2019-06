Arroparse en el desierto

Durante dos días un grupo de cinco artistas del textil visitaron el desierto coahuilense. En medio del calor y el polvo, bajo el sol y la soledad, ellas encontraron los materiales primarios que se convirtieron en las piezas de la exposición El Desierto Más Allá de la Puerta, que se exhibió el pasado fin de semana en el Museo de Artes Gráficas (MAG).El grupo que visitó la localidad de El Gavillero estuvo conformado por Mercedes Aquí, Sofía Ramos, Carolina Monroy, Layla Castillo y Garance Maurer, esta última, artista francesa residente de la Alianza Francesa.Para Maurer “fue muy lógico empezar por ahí (el desierto). Fue una experiencia muy fuerte porque los elementos son muy poderosos: el sol es pesado, el aire que respiras es diferente, la tierra y las plantas espinosas que ahí existen. Sientes que es un lugar al que no perteneces pero en el que te sientes a gusto”.El Desierto Más Allá de la Puerta aborda el tejido desde la idea de ser algo que persiste en la vida del ser humano. Desde que se llega al mundo y se envuelve al bebé en una sábana, el paso por la vida cubiertos de ropa y hasta la muerte, en el que una mortaja cubre al cadáver. Los envoltorios textiles están ahí y son parte de la vida humana.Esa concepción primaria de los tejidos tuvo una investigación en cuanto a los materiales que el entorno ofrece y cómo estos pueden convertirse en alguna otra cosa. La visión de la dureza de la vida en el páramo puso a la artista francesa a reflexionar sobre la relación que existe entre cuerpo y vestido.“El aspecto primario del desierto nos hace pensar, también, en lo que somos nosotros en lo más primitivo. En un ambiente tan fuerte y duro como este, la idea del textil surge como una primera respuesta a ellos, buscas arroparte y protegerte.“Cuando naces te envuelven y cuando mueres también, es el principio y el final. Además lo que vistes, lo que creas con lo textil, te da un aspecto identitario y personal. Visitar este lugar me hizo pensar que si la vida no es rica, sí es abundante en los materiales que ofrece: te da fibras, te da posibilidades y todo un mundo. Es conocer nuestras capas: músculo, piel, ropa. Hay algo de memoria también en lo textil”, concluyó Maurer.Pisar la tierraEl Desierto Más Allá de la Puerta es una exposición diversa en el tratamiento de los materiales y los géneros. Hay fotografía, instalación, dibujo y tejido. Sin embargo, todas las piezas se unen bajo el hilo del recuerdo, en el hecho de que las fibras han estado ahí para proteger y acompañar a la vida.“Los artistas crearon una serie de piezas que en diversos registros en textil abordan la idea del cuerpo. A la vez, estas aproximaciones al desierto ayudan a redondear la idea del textil como motor. En el que este material es constante a lo largo de nuestra vida, pero también como materia próxima a nuestros cuerpos, redondeando así la analogía de la tela como cuna y mortaja, ligada a la existencia de todos los humanos”, señaló Pedro Moreno, director de Animación Cultural, de la Secretaría de Cultura (Sec), durante la inauguración.La exposición se abre con Hebrario, una instalación en la que cuelgan diversos manojos de hilos teñidos a la vieja usanza, con colores naturales obtenidos de la tierra misma y de sus frutos. Esto fue posible gracias, también, al apoyo que ofreció el Taller Helena Huerta, de la Escuela del Sarape.A la vez, ofreció diversos registros como dibujos y esculturas pequeñas que, con piedras, maderas y cenizas, se regresaba a la idea de lo más primitivo del ser humano y su relación con la tierra, como mostró el trabajo de Maurer en Litoestratográfica, a la cual definió como “esa idea de las capas que nos cubren y ver en estos materiales la memoria y la huella del tiempo”.El Desierto más allá de la Puerta forma parte de las exposiciones que las Alianzas Francesas de México organizan año con año. La muestra viajará a la Ciudad de México para, posteriormente, tener un tour en diversas ciudades.