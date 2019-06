Arteaga, paraíso para ladrones

La ola de inseguridad que afecta la zona urbana del municipio de Arteaga, se extendió hacia las comunidades rurales, ante la falta de vigilancia policial, lo que podría alejar al turismo y afectar la derrama económica de la región.Tan solo en el ejido San Antonio de las Alazanas, los pobladores reportan hasta tres robos en cabañas y fincas al mes. Los propietarios y encargados de esos inmuebles interponen denuncias y piden mejorar la seguridad pública antes de que los robos terminen por alejar a los paseantes.En años pasados, en el arco de la entrada principal a esa comunidad rural, se contaba con la presencia de, por lo menos, una unidad de la Policía Municipal para mantener vigilancia permanente y disuadir la comisión de delitos. El operativo desapareció o se relajó y ahora se enfrentan las consecuencias negativas.Concepción García Aldaco, segunda delegada conciliatoria del ejido y quien recibe las denuncias para canalizarlas a las autoridades municipales, confirmó el reporte de otros campesinos.“Tenemos denuncias de propietarios de cabañas, nosotros los mandamos directamente al Municipio, a la Policía Municipal para que pongan su denuncia formal. Nosotros como jueces conciliatorios no podemos educar a las familias; nosotros como padres tenemos que tener educados a nuestros hijos para que no anden robando.“Nosotros no podemos implicar a nadie porque no sabemos quién roba y quien no… de esos dos o tres robos (al mes) no tenemos conocimiento de si se les dé seguimiento o ahí se queda. Nosotros lo único que hacemos es pedirle al dueño de la cabaña que ponga su denuncia”.Los delincuentes “trabajan” con total impunidad. Roban puertas y protecciones, pantallas de televisión, ventiladores, equipos de sonido, calentadores, cableado, brincolines, herramientas de campo y bombas de agua.Los afectados interponen denuncias, pero no observan resultados, no aprehenden a los ladrones y tampoco recuperan lo robado.Varios ejidos que se caracterizan por su vocación turística, son los más afectados por la ola de robos.