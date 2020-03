Artesanos piden apoyos ante daño económico por Covid-19

Escuchar Nota

México.- Ante la pandemia por Covid-19, un grupo de artesanos indígenas y trabajadores no asalariados pidieron apoyo al gobierno capitalino por las afectaciones económicas que les genera la campaña para quedarse en casa.



La tarde de este miércoles, unos 130 integrantes de la Unión de Artesanos Indígenas y Trabajadores no Asalariados -sólo algunos de ellos con cubrebocas- exigieron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la entrega de apoyos al sector.



Maximino Antonio Alanis, vocero de la agrupación, señaló que luego de que el Gobierno Federal recomendó quedarse en casa las ventas han caído considerablemente.



"En estas mesas de trabajo solicitamos al Gobierno de la Ciudad de México que nos apoye con recursos emergentes, ya que hoy vivimos una crisis financiera derivado de la pandemia que existe a nivel mundial, en donde la mayoría de los artesanos no vendemos nuestros productos", sostuvo.



Dijo que continuarán el diálogo con las autoridades de Gobierno para analizar los incentivos a las comunidades indígenas con motivo de la contingencia.



Pese a la contingencia, sólo unas cinco de alrededor de 130 personas que acudieron portaban sus cubrebocas.