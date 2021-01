Artífice de sueños: el muralista Guillermo Ceniceros

Escuchar Nota

"Fui de curioso y me quedé, ése fue mi primer contacto", comenta y comparte que ahí descubrió a un montón de artistas jóvenes "y no tan jóvenes".

"Me acuerdo que en los ratos libres hacía caricaturas de los colegas. Había un colega, Héctor Zakai, de origen japonés, que era bueno para la caricatura, lo mismo que Manuel Castillo. Hacíamos competencias".

"Fue una revelación extraordinaria, supe pronto que por ahí iba tomar una parte de mi trabajo", evoca entusiasta el artista, quien lo mismo participó como ilustrador de libros de autores de la Ciudad, que en publicaciones locales como Vida Universitaria, Apolodionis y El Tigre.

"Entiendo que lo están restaurando por humedad, uno de los críticos más severos de la pintura mural al igual que el sol, sobre todo el sol de Monterrey", ríe.

Lo de la Ciudadela fue en 1962 y, pronto, Guillermo decidió embarcarse hacia la Ciudad de México, en donde empezó a resonar aún más su arte y tuvo la oportunidad de trabajar para Siqueiros, del que sin duda tomó su mayor influencia: "Era obsesivo, constante con lo suyo", recordó en el 2009. "Para él no existía más que la pintura y nada más que la pintura".

"Fue una gran experiencia trabajar con Federico", comenta Guillermo, risueño. "Me río porque él decía que a los mexicanos nos gustaba vestir pulgas, o sea, que tanto nos gusta trabajar en superficies monumentales como en miniaturas. Yo he trabajado adentro de anillos, relojes".

Afirma Leyva: "Si bien el expresionismo del movimiento muralista mexicano y su apertura hacia las nuevas corrientes pictográficas se hallan presentes en la obra de Ceniceros, ésta no se limita a un propósito didáctico, político, ideológico, ornamental, sino que propone valores estéticos que pueden sobrevivir por sí mismos, desprovistos de esa carga racionalista y de ese afán de continuidad o de ruptura que sentenciaron las nuevas generaciones".

"Con una sencillez admirable y una entrega generosa al arte y la cultura".

"Nadie se ha hecho solo, hay que ver lo que hicieron otros, desde los etruscos, desde las cavernas. Toda la expresión humana no nos es ajena en tanto la podamos ver, y uno pertenece a una línea de tiempo".

"En mi caso no me considero eso (el último muralista), porque me he diversificado en distintas técnicas", expresa. "Soy libre en todas mientras haya herramientas, manos, vista y memoria. Y corazón, claro".

"Por tres sencillas razones: porque a pesar de no ser oriundo de estas tierras ni tener residencia permanente, nunca ha sido olvidado, antes, al contrario, es una figura imprescindible en cuanta actividad se lleva a cabo aquí que implique la exhibición de lo mejor que se ha dado como producto de la profesionalización local de la pintura. En segundo lugar, Ceniceros ha sido y es un representante de calidad, a nivel estatal, nacional e internacional, de las artes plásticas de Nuevo León.



"Y tercera, la más importante de todas, por la calidad de su trabajo, que, a pesar de haber sido a lo largo de su ya amplia trayectoria, fiel a unos temas, constante en la aplicación de unas técnicas, nunca ha dejado de innovar en sus tratamientos formales y temáticos".

"Es un buen andamiaje", afirma, aludiendo a su trabajo mural. "Quedan vestigios de lo realizado, sueños, muchos sueños, experiencias ¡y tantas cosas por hacer!".?

Uno de los primeros en confiar en el talento des fue el coloso del arte, David Alfaro Siqueiros, quien en 1967 dijo de su discípulo: "Ceniceros, siguiendo las vías de un arte serio y de intención trascendente, muestra en sus obras, no obstante, su extrema juventud, un sentido de seriedad en su arte, haciendo siempre de cada una de sus obras, por pequeña que sea, y siempre con pasos ascendentes, una plástica que llega ya a una escala de valor perdurable".Esto lo recordó el promotoren un libro dedicado al artista nacido en Durango, en ocasión de sus 70 años. Hoy Guillermo tiene 81 y, aunque ha tenido que estar resguardado por la pandemia en su casa de la Ciudad de México, con su esposa, la también artista Esther González, no se ha detenido para estar vigente, activo, aprendiendo."Trabajo en cuadros, cuadernos de notas, leo poesía", comenta, sonriente. "No he tenido trabajo de murales -hubo una época en que un mural sucedió a otro y a otro-, así que este tiempo me ha servido para reflexionar sobre lo pasado, lo que he hecho, sus vestigios y si estaría bien hecho".En 1954, casi recién llegado adesde El Salto, Durango, con sus hermanos, y en busca de oportunidades laborales, Guillermo Ceniceros Reyes habría tomado otro camino de no haberse topado en la Calle Padre Mier con una hoja en la que se informaba de una exposición en el Taller de Artes Plásticas de Gerardo Cantú e Ignacio Ortiz, recién llegados de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, de la Ciudad de México.Su ingreso formal al legendario, en 1955, coincidió con su empleo como aprendiz de dibujante industrial en Fabricación de Máquinas: "Ahí me enseñaron dibujo industrial y recorrí todas las áreas de la empresa.Fueron los tiempos en que Guillermo hojeaba las páginas de la revista Siempre, en la que aparecían reportajes sobre los tres grandes: Siqueiros, Rivera, Orozco. Así descubrió el formato monumental que más tarde vería en la Ciudad de México en viajes culturales que encabezaba Francisco Guzmán del Bosque, delegado delGuillermo rápidamente logró capturar la atención de la crítica y de los promotores, por lo que a principios de los 60 ganó premios que convocaban instituciones como la titán de la cultura,., así como la oportunidad de realizar su primer mural en lo que hoy es la Biblioteca Felipe Guerra Castro, en La Ciudadela, sobre la Avenida Juárez."Lo empecé con la inexperiencia de alguien que nunca había trabajado murales", comenta sobre "Alegoría de la educación popular".Gerardo Cantú, su amigo y decano del arte, contó alguna vez respecto a la dupla Siqueiros-Guillermo: "Ceniceros cuenta que cuando le estaba ayudando en el Polyforum, aquél le decía: 'Échele compañero, yo ya no sé lo que se tiene qué hacer. Lo que usted haga será lo mejor'".Otro de los maestros que tuvo fue, con quien trabajó en el magno relieve "Flechador del sol", conocido como "Los Altares", en Iturbide.Guillermo, sin embargo, tomó un camino distinto al del Coronelazo y al del Ulises de Cadereyta, aun y cuando considera influencias desde el arte prehispánico pasando por Leonardo da Vinci y hasta artistas como Henry Moore.Así lo afirma la crítica de arte Graciela Kartofel: "Guillermo tiene una capacidad para no parecerse al renombrado muralista, para entender la disposición gráfica natural que lo destacó desde niño y el uso que hace del dibujo y de las técnicas de estampación como camino creativo".Esto no quiere decir que se haya despegado del muralismo, al contrario.De acuerdo con el poeta José Ángel Leyva, amigo y seguidor de Guillermo, éste se ausentó de las galerías y exposiciones entre 1986 y 1990, debido al trabajo mural.Había emprendido "El hombre y su medio", en el auditorio de Cardiología del Centro Médico de la Ciudad de México, en 1979, y "Signos en colisión", de 1980, en el Centro de Arte Moderno de Guadalajara.Luego, Guillermo se abocó a un arduo trabajo en mayores dimensiones, primero en el Metro Tacubaya, en 1986 ("Del códice al mural"), el Metro Copilco, entre 1988 y 1989 ("El perfil del tiempo") y, posteriormente, el magno "Espejos comunicantes", de 1990, en el Teatro Mederos.Los del Metro fueron complejos, dice, porque se hicieron sobre grandes andamios mientras la gente pasaba debajo."Recuerdo que como los trabajadores pintaban sobre lo pintado para dejar al descubierto lo que estaba abajo, un señor nos preguntó: 'Oigan, ¿ustedes son nuevos?'."Más o menos", le contestó Guillermo, modesto. "Se les nota", les dijo al ver su método de trabajo de pintar y develar lo oculto en el mural, como si borraran lo anterior. "¡No dan una!".Vendrían después "Las herramientas del hombre" en eln, de 1991; el cuadro mural para el Banco de Comercio Exterior en Cintermex, en 1994, y más recientemente los del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.Dice el artista sobre su obra mural: "Es una aventura el muralismo"....y amiga de Guillermo y de su esposa Esther González, desde hace décadas, afirma que el artista es un ser humano extraordinario, con un gran conocimiento de los temas que aborda en sus obras."Incansable y profundamente comprometido con su quehacer y su país", expresa sobre el artista, quien hizo un mural para la Facultad de Ciencias Químicas y fue homenajeado en la Pinacoteca en el 2009.Por su parte, Esther, también artista, dice que Guillermo es la persona con la que más tiempo ha vivido, el gran compañero y un ser humano bueno en todas las dimensiones."No lo vean feo a él y su arte porque me van a oír", ríe la pintora tamaulipeca, con quien el artista tuvo dos hijos.Con respecto a las influencias en su trayectoria, en la que abundan mujeres, sueños, montañas, misterios, formas geométricas caprichosas, fantasmas, Guillermo afirma que hay artistas que suelen decir que se hicieron solos. Esto no le convence.Tampoco se considera el último muralista de su estirpe, porque hay muchos jóvenes que trabajan en esta técnica, pero que les faltan espacios.El crítico de arteafirma que tarde o temprano se tendrá que volver a plantear la necesidad de escribir la historia del arte de la Ciudad, no sólo para incluir a los muchos que por una u otra razón han quedo fuera, sino para contemplar con nuevos ojos la obra y trayectoria de los que sí ha privilegiado lo hasta ahora escrito.Y aun en este caso, dice, o cualquier otro que implique una revisión histórica que describa, con sentido crítico, el paso del tiempo en las manifestaciones artísticas de, el nombre de Guillermo aparecerá una y otra vez.En la madurez, Guillermo se sabe pleno y dueño de un imaginario reconocido y muy valorado.Él, por su parte, ve las cosas de una manera sencilla: de manera horizontal, repasando lugares que ha visitado, cuadernos con apuntes, obras por emprender.