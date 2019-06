Artistas italianos rinden homenaje a Frida Kahlo

Un grupo de más de 60 artistas italianos, inspirados en la vida y obra de Frida Kahlo, le rindieron un homenaje a la artista mexicana a través de una exposición, en el Instituto Italiano de la Cultura, en Coyoacán.Bajo la curaduría de Amedeo Fusto, la exhibición llega a México después de haberse exhibido tanto en la Cancillería vaticana como en otras 10 ciudades italianas.En la ceremonia de inauguración Marco Marica, Agregado Cultural de Italia en México, acompañado de Hilda Trujillo, directora del Museo Casa Azul, subrayó que: “Frida, es una artista que gusta mucho por su carácter increíble, su fuerza y su vitalidad. Su enfermedad y su dolor, son aspectos sobre los que reflexionaron los artistas italianos de esta exposición”.Lo que más impacta, indicó el diplomático italiano a M2, es el contexto de Frida, una mujer única con una vida muy difícil pero con el valor de vivirla y capa de decir: ¡Viva la vida!.“Cómo con un cuerpo tan frágil y con tanto sufrimiento fuera una artista que sorprende y gusta mucho”, dijo.En Italia, Frida Kahlo es considerada una de las artistas más importante de todos los tiempos, de ahí la convocatoria que tuvo la iniciativa para armar esta exposición, comentó el curador Amedeo Fusco.“En la muestra se exhibe una obra una niña de 6 años y también otro cuadro de una jovencita de 14 años, que también es muy buena. Asimismo hay personas de 89 años, porque Frida abraza a toda la humanidad desde los niños hasta los viejos, porque las emociones que ella realizó no tienen lenguaje, no edad, son emociones puras y bellas que llegan al corazón de todas las personas”, subrayó Fusco.En el homenaje organizado a Frida Kahlo se invitó a Hilda Trujillo directora del Museo Casa Azul, quien dijo estar conmovida por este reconocimiento artístico.“He visto homenajes a Frida en otros países y no sé, aquí siento una sutileza, un detalle de los artistas, yo lo atribuyó a la tradición del arte y la cultura italiana tan profunda que tiene Italia, con tanta tradición histórica, tanto amor al arte, es verdad es una muestra sorprendente”, comentó.En entrevista con M2 Trujillo manifestó en relación al tema de la voz adjudicada a Frida Kahlo dada a conocer por la Fonoteca Nacional, que una de sus conclusiones ha sido que todos los temas de arte y cultura deben ser tratados con tanto rigor como cualquier otra disciplina.Consideró que: “Se debe hacer un estudio serio que integré especialistas, ingenieros de sonido, historiadores de la radio y especialistas en Frida, así como a personas que todavía son testimonios vivos porque conocieron a la pintora y la escucharon hablar y hasta cantar, como Cibeles Henestrosa, hija del maestro Henestrosa, creador que popularizó “La Martiniana”, una de las canciones que le fascinaba tanto a Frida, pues cada vez que había reuniones en su casa tomaba su tequila y la cantaba” .La exposición Homenaje a Frida Kahlo se podrá visitar hasta el 21 de julio en la Calle de Francisco Sosa 77, en Coyoacán.Con información de Milenio