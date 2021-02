Artistas que rechazaron participar en el show de medio tiempo del Super Bowl

Escuchar Nota

"Ese no es un espectáculo musical y yo no bailo ni nada por el estilo. Ellos se mostraron muy amables, me lo pidieron, pero les dije que no", relató la cantante en una entrevista.

Aparecer en el medio tiempo delpodría considerarse como un momento cumbre de la carrera de un cantante en la actualidad.Sin embargo, haydel Super Tazón.La cantante estadounidense era una de las principales alternativas para el medio tiempo del, pero decidió rechazar la propuesta porRihanna declinó participar en el show debido a la polémica suscitada entrey la NFL, cuando el mariscal de campo. La intérprete manifestó estar del lado del deportista y no de la liga.El Super Bowl menos apreciado por los artistas fue sin duda la edición LIII, ya que además de Rihanna, Cardi B también optó por no formar parte del espectáculo; su decisión también se relaciona con elAsí mismo, Jay-Z asegura que también rechazó participar en esta edición yDe la misma manera, en else buscó la participación de Nicki Minaj y Usher, pero ambos rechazaron la propuesta debido a su apretada agenda.Para la edición LI, Adele era la primera opción, pero la intérprete prefirió hacerse a un lado, debido a que, según sus palabras,, ya que "no se trata de la música".En la edición 50 (L) del Super Bowk, se pensó en regresar al rock y Metallica fue la banda seleccionada para esa encomienda.Pero los integrantes de la agrupación, por lo que se negaron a aparecer en el medio tiempo a pesar de la insistencia.