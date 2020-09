Arturo Peniche pone fin a su matrimonio de 38 años

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El actor Arturo Peniche confesó en entrevista que puso fin a su matrimonio de 38 años. Reveló todos los detalles



En plena pandemia de Covid-19, Arturo Peniche le colocó punto y final a su matrimonio de casi cuatro décadas con su esposa Gaby Ortiz, con quien contrajo nupcias en 1983.



La confesión la hizo el actor, de 58 años, en entrevista con Mara Patricia Castañeda, para su programa de Youtube, “En casa de Mara”. El titulo del video es: “La pandemia acabó con mis amores”. “Este Covid-19 arrastró con todo”, dijo Peniche.



El galán de telenovelas comenzó la conversación hablando sobre las perdidas que le trajo a su vida la pandemia, entre ellas los familiares que se murieron y otros parientes más que se enfermaron. Pero, lo que asombró fue cuando reveló que su matrimonio también se vio perdido.



“Ya estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un chingón, porque lo soy. Eso me tiene fastidiado, entonces tomé la decisión de quitarme de allí (matrimonio)”, aseguró en la entrevista.



Arturo Peniche añadió que estaba separado y que tenia más de un mes separado de su esposa y que en ese tiempo no la ha vuelto a ver.



“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, ya sientes que estás estorbando. A buen entendedor, pocas palabras. Ya siento que estorbo, siento que no funciono como hombre, que no sirvo, y yo quiero seguir funcionando como hombre”, confesó.



“Soy un hombre de palabras y ya tomé la decisión y dije no more bye (no más, adiós) Voy a estar casado toda mi vida, no quiero fracasos. A lo mejor ella se quiera divorciar algún día, pero lo dudo”.



Arturo reveló que él no quiere divorciarse, pero que se quitó del camino de su esposa. “Jamás me voy a divorciar, yo tomé la decisión de quitarme”, comentó.



El protagonista de Alborada comentó que ya conversó la decisión con su hijo Brandon Peniche y le pidió “mantenerse al margen”. Añadió que el también actor no está contento con la decisión.