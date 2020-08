Arturo Vidal: ‘Sí juego en México, sería en el América’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En un futuro no muy lejano, el América podría volver a dar de qué hablar en cuanto a fichajes bomba se refiere, ya que una figura de talla mundial ha expresado públicamente sus deseos de poder vestir más adelante la playera azulcrema.



Se trata del atacante chileno, y actual elemento del Barcelona, Arturo Vidal, quien en charla con Daniel Habif declaró que, si en un futuro se diera la posibilidad le encantaría llegar a Coapa, además de que su compatriota Nicolás Castillo le ha hablado maravillas del club.



"(Nico Castillo) Quiere que vaya a América. Yo ya dije, si en algún momento se me diera la oportunidad de jugar en México sería en el América; porque lo conozco, porque me gusta".







De hecho, declaró que desde niño ha seguido los encuentros de las Águilas, además de que otros jugadores chilenos, con pasado americanista le han platicado lo que representa formar parte de sus filas.



"Desde niño uno veía los partidos de México y el América, con esa camiseta, más los chilenos que han estado ahí han dicho muchas cosas, entonces si se me abre la oportunidad en el futuro me encantaría".