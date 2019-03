Arzobispo de Xalapa critica a mujeres que visten ‘como varoncitos’

En su homilía dominical, el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, criticó a las mujeres que actualmente visten "como varoncitos".Al referirse a la reciente conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el sacerdote señaló que ahora hay una lucha por la igualdad, pero que se ha llevado al extremo."Es una lucha importante, siempre debe haber una igualdad entre hombre y mujer, pero nos han estado vendiendo a lo largo de estos años un cambio de imagen; hoy la mayoría de las mujeres se visten como varones, las ve uno, ya no hay glamour, si no que ahora parecen como cualquier varoncito con sus pantalones de mezclilla, con su teléfono celular caminando por la calle y con lo que se pueden poner", dijo ante los feligreses.Por otra parte, el jerarca católico también abordó el tema de la entrega de programas sociales para adultos mayores, madres solteras y estudiantes, confió en que las expectativas sean cumplidas por el gobierno ante las necesidades de un sector de la población, pero también dijo que es necesario que la gente no sólo espere la dádiva."Es necesario trabajar, San Pablo decía: el que no trabaja, que no coma y no sólo confiarse a ser nini, no trabajar ni estudiar", esto último en referencia a los becados.