Asalta casa de cambio; se llevan 10 mil pesos

Un sujeto asaltó esta tarde una casa de cambio ubicada en las calles de Abasolo y Padre de las Casas en la zona centro de donde se llevó 10 mil pesos entre moneda nacional y dólares.El asaltante portaba un bote de plástico en el cual contenía gasolina y roció a la cajera y amagó con incendiarla si no le entregaba el dinero que tuviera en caja.La mujer entró en pánico, según las primeras investigaciones, y le entregó el dinero al sujeto quien huyó a pie del lugar.El negocio denominado Centro Cambiario Divinorte S.A. cuenta con un estacionamiento lateral pero tiene acceso por la calle Abasolo y fue ahí en donde se presentó el ladrón y amenazó con incendiar el lugar si no se le entregaba el dinero.La policía investigadora y elementos de Fuerza Coahuila así como de la municipal atendieron el reporte cerca de las 18.45 horas.La cajera Silvia ‘N’ informó que el sujeto vestía camiseta gris, gorra de béisbol y pantalones cortos y le lanzó gasolina a la ventanilla y amenazó con prenderle fuego si no le entregaba el dinero.