Asaltan a marino y a su familia al llegar a hotel de Monterrey

Monterrey, NL.- Un elemento de la Secretaría de Marina y su familia, quienes acababan de llegar de la Ciudad de México, fueron asaltados por dos delincuentes, uno de ellos armado, que los despojaron de unos 200 mil pesos, entre pesos y dólares, relojes y un celular, ayer en el sector Linda Vista, en Guadalupe.



El atraco fue reportado a las autoridades alrededor de las 11:40 horas en el hotel City Express que está en la Avenida Miguel Alemán, entre Las Américas y Bonifacio Salinas, en la Colonia Cerradas de Linda Vista, dijo una fuente policiaca.



Los afectados, indicó, aterrizaron alrededor de las 11:00 horas de ayer en el Aeropuerto Internacional de Monterrey y se trasladaron al hotel en un auto que ofrece servicios de taxi a través de una aplicación.



De acuerdo con la fuente, el marino y sus familiares fueron encañonados por uno de los delincuentes. El cómplice no iba armado.



Los afectados entregaron 100 mil pesos y 6 mil dólares, además de tres relojes de los que no se especificó su valor.



Los delincuentes también se apoderaron a las víctimas de al menos un celular. Según las investigaciones, los asaltantes huyeron en un auto gris, explicó el informante.



Los testimonios recabados por las autoridades, añadió la fuente, coincidieron en que el vehículo de los delincuentes portaba placas de otro estado, pero no se especificó de cuál.



El atraco movilizó a elementos de la Policía de Guadalupe y de la Ministerial, así como a peritos de la Fiscalía General.



Los asaltantes huyeron por la Avenida Miguel Alemán con dirección a Monterrey y hasta anoche no se había reportado la detención de sospechosos.