Asaltan caseta de cobro de Tepoztlán, Morelos; se llevan más de 130 mil pesos

Morelos.- Al menos siete personas armadas, entre ellos una mujer, asaltaron la caseta de cobro del poblado de Tepoztlán, ubicada en la carretera México-Cuautla, de la cual obtuvieron más de 130 mil pesos en efectivo, confirmaron fuentes internas de la paraestatal Caminos y Puentes Federales (Capufe).



Primeros informes indican que los asaltantes llegaron a dicha caseta, donde no se cuenta con seguridad, sólo con la presencia de dos guardias privados, sin armas-- y sometieron a los cobradores, a quienes golpearon y encerraron en una de las oficinas administrativas del lugar.



Mientras algunos se encargaban de tener bajo control al poco personal de Capufe que opera la caseta durante la noche, el resto de los asaltantes extraían los billetes y las monedas existentes, por lo que el botín podría ascender hasta los 130 mil pesos. Los malhechores también extrajeron dinero de la bóveda, ya que no cierra.



De acuerdo con fuentes internas de Capufe, el botín extraído pudo ser mayor si el asalto hubiera sido a otra hora, ya que en la noche los ingresos se reducen.



Luego del asalto y tras no escuchar ruidos, los trabajadores de Capufe salieron de donde habían sido arrinconados, y dieron parte a las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), que pese al operativo de búsqueda, no localizaron a los delincuentes, que para no ser identificados, también se llevaron los servidores de video de las cámaras de seguridad.