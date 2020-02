Asaltan y lesionan a hombre en colonia Lázaro Cárdenas en Piedras Negras

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Una persona que resultó con lesiones producidas por un tubo, fue víctima de un robo de su teléfono celular en la colonia Lázaro Cárdenas.



El afectado Erneso Prada de 38 años, indicó que salió de la casa de un amigo cuando le salieron al paso tres sujetos en la calle Artículo 123 de la colonia antes mencionada.



Agregó que estas personas comenzaron a golpearlo con un objeto contundente y lo despojaron de su teléfono celular de marca Samsung.



La persona corrió a su domicilio para que no lo siguieran golpeando.



Cuando llegaron las atenciones médicas no localizaron al lesionado quien solamente presentaba raspones en su mano.



El afectado indicó que no desea interponer denuncia en contra de sus agresores debido a que no los conoce.



La Fiscalía General de Justicia en la región norte uno, tomó conocimiento de este hecho así como la Policía Preventiva.