Asaltante golpea a mujer que se opone a que le roben la bolsa

Pese a que se han colocado cámaras en las unidades de transporte público de pasajeros, los asaltos no se han logrado inhibir y quedan grabados, como el ocurrido en una unidad de transporte público que circulaba en los límites de Tecámac y Zumpango.El video, que circula en redes sociales, muestra los hechos ocurridos este 26 de febrero, en los que se observa a dos asaltantes que viajaban como pasajeros, pero se levantan y empiezan a despojar de sus pertenencias a los usuarios.Uno de los delincuentes, con un arma de fuego, permanece en los asientos delanteros amagando al conductor, "bájenme la cabeza, no quiero que me vean", exige a los pasajeros.Mientras otro de los asaltantes se dedica a quitar las pertenencias a los pasajeros y carga con bolsas, mochilas, celulares y dinero.Sin embargo, una de las pasajeras presuntamente trata de esconder sus objetos de valor, pero el asaltante se da cuenta y empieza a golpearla hasta que le arrebata la bolsa.Una vez con las pertenencias en mano, los asaltantes se bajan de la unidad, no sin antes advertir al conductor que siga su camino.