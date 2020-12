Asaltantes le dan un balazo en el escroto a un joven chofer de panadería, en Tlalpan

Escuchar Nota

Gilberto estuvo a punto de perder lo que más le duele. Ayer, el joven de 28 años fue baleado en el escroto tras resistirse a un asalto cuando caminaba junto a su esposa Andrea.El hecho ocurrió alrededor de las 12:00 de la tarde de este lunes, cerca de unas canchas de futbol de la alcaldía de Tlalpan.Pero Gilberto no accedió a la amenaza del asaltante, y éste le disparó en sus piernas. Enseguida, el atacante huyó, mientras que Andrea llevó a su marido a un hospital particular de la zona.En ese lugar no quisieron atenderlo, por eso fue llevado a un hospital de Tlalpan, donde el personal médico le informó que se quedaría internado de tres a cinco días.La víctima, que tampoco procedió a levantar una denuncia en contra del agresor, trabaja como chofer de una panadería donde reparte productos en varios puntos de Tlalpan.Con información de El Gráfico