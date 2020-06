Asedian a la examante del rey

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Corinna Larsen, quien fue considerada por varios años la amante del rey emérito Juan Carlos I de España, es una mujer que no teme regresar los golpes que recibió por parte de la Corona desde que terminó su “amistad” con el papá del rey Felipe, hace ocho años.



La empresaria de 56 años reveló al programa 360 Grados de la ETB2 información que hasta el momento era desconocida, dando un fuerte golpe a los miembros de la Corona de España.



“He recibido amenazas de muerte, estoy bajo vigilancia constante, trataron de separarme de mis hijos y destruir mi red de relaciones. Mis casas han sido forzadas, me han enviado mercenarios, robado documentos y se ha emprendido una campaña de desinformación para destruir mi reputación”, contó Corinna.



Larsen confesó que los ataques también son para sus hijos y el resto de su familia. Pese a que ha intentado comunicarse con los miembros de la realeza española para hacerle frente a la situación y detener las agresiones, no ha recibido una respuesta favorable.



“Está en poder de la Familia Real detener esto, pero han decidido no hacerlo, una decisión que habla por sí sola. El camino legal ahora es inevitable (…)”, advirtió la empresaria.