Asegura Basave que AMLO usa aparato del Estado para amedrentar

"La respuesta que dio el Presidente al desplegado de los 650 fue la estándar, la de los conservadores, la de los enojados que ya no reciben nada, las respuestas de siempre, lo que se esperaba, pero lo preocupante es que decida echar mano de métodos de sus predecesores del antiguo régimen que tanto critica, hacer lo que antes decían de 'echar encima todo el peso del águila', es decir, el aparato del Estado", expuso.



"Eso que no hacía al principio, y ya lo está haciendo ahora, es lo que me preocupa".

"Ahora ya lo está haciendo, lo hace en varios temas, incluido en la libertad de expresión", mencionó Basave.



"Por eso es preocupante la transfiguración del Presidente, que está descubriendo el poder arbitrario de su cargo, en un País donde sabemos que el poder de un Presidente es enorme y que puede hacer mucho daño", manifestó.

empezó a utilizar el aparato coercitivo del Estado para amedrentar a los críticos de su Gobierno., donde expresan que está amenazada la libertad de expresión.Mencionó que luego de las descalificaciones en la mañanera, venía el linchamiento en redes sociales y no pasaba de ahí, "pero desde hace un tiempo parece ser que eso ya no es suficiente".para intimidar y aplacar a quienes discrepan con él.Dos ejemplos de ello, comentó, son las sanciones a la revista Nexos, buscándole una factura de hace tiempo, y la reacción de congelar cuentas a los participantes de las protestas en Chihuahua.Indicó que López Obrador era un Presidente que se jactaba de ser muy respetuoso en el uso del poder, de no excederse, pero consideró que ya pasó la línea al usar a instituciones del Estado mexicano para golpear a sus adversarios.Destacó que él se considera dentro de un pequeño grupo de mexicanos que no venera al Mandatario, pero tampoco lo odia, puede criticarlo y también respetarlo.