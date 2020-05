Asegura Caro Quintero que no tiene dinero

Escuchar Nota

"El nombrado recurrente alega insolvencia porque dice tener más de 60 años de edad, no estar pensionado ni jubilado, y como hecho notorio aduce encontrarse sustraído de la acción de la justicia, lo que le impide --dice-- laborar o desempeñar alguna actividad por la que pueda adquirir recursos económicos", dice un acuerdo publicado este martes por el tribunal.



, informó a la justicia federal que hoy en día es económicamente insolvente.En un escrito presentado el viernes pasado al Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, el capo sinaloense manifestó que su situación se ha complicado porque, en su condición de prófugo de la justicia y sexagenario, no tiene la oportunidad de trabajar y generar un ingreso.presentó vía electrónica ante el colegiado, en el amparo en revisión contra la orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, en 1985., esta manifestación sobre su carencia de recursos la hizo con el propósito de que el tribunal no le imponga el pago de una garantía.de la votación de su amparo, aunque en el acuerdo publicado este martes por el tribunal no se aclaran los motivos.En la otra promoción también pide aplazar, hasta después de terminada la emergencia sanitaria por Covid-19 y una vez normalizadas las actividades judiciales, la sesión en la que será votado su amparo en revisión.hasta que el Consejo de la Judicatura Federal determine que las actividades jurisdiccionales regresarán a la normalidad.tras ser cancelada su condena de 40 años de prisión por el asesinato Camarena, porque un tribunal consideró que el caso debió ser juzgado en el fuero común y no en el federal.Dos días más tarde, el entonces Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, ordenó su detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, con el propósito de juzgarlo por el crimen del agente., en Los Ángeles, para juzgarlo por ocho cargos penales, entre ellos el de homicidio, que puede ser castigado hasta con la pena de muerte., ordenó su reaprehensión por el crimen de Camarena y nuevamente le impuso la condena de 40 años de prisión que había sido cancelada en 2013. Desde entonces, Caro Quintero tiene dos mandamientos judiciales en su contra.