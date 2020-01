Asegura el Jr., noquearía a McGregor en 8 rounds

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Hace mucho Chávez Jr. dejó de tener méritos deportivos para retar a los mejores peleadores del mundo. Sin embargo, a su favor siempre tendrá el apellido más grande del boxeo mexicano.



Chávez Jr quiere empujar hacia un combate con Notorious que le dé varios millones de dólares sin merecerlo, tal como sucedió cuando consiguió que Canelo Álvarez le diera la oportunidad de enfrentarlo.







“Si yo peleo con Conor McGregor en box, estoy seguro que lo noqueo en menos de ocho rounds. Si no lo hago, que no me paguen”, declaró Chávez Jr.