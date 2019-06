Asegura familia que Yaneth no se fue por su propia voluntad

Mientras los agentes de la Fiscalía General del Estado clasificaron la desaparición de Yaneth Escobar como una ausencia voluntaria, los familiares de la joven señalaron que los mismos agentes tienen pruebas de que la joven fue privada de su libertad.El padre de Yaneth, señaló que la joven fue privada de su libertad, ya que no había motivos para que ella tomara la decisión de desaparecerse, aunque esa fue la versión que manejaron las autoridades ministeriales encargadas del caso.“En videos que los mismos comandantes checaron sale la otra versión tampoco era una Eco Sport como dijo el chavo, la confundió por la adrenalina que tuvo, ya se checó que fue una CRV gris”.La noche del sábado, Yaneth fue a una tienda de conveniencia ubicada en la esquina de las calles Juárez y General Cepeda, en la Zona Centro; iba acompañada por su novio.De regreso a casa, la joven y su pareja fueron interceptados por una camioneta Honda CRV gris en las calles de Guerrero y Ateneo, de la cual descendieron dos hombres y se llevaron a la chica, tras golpear a su novio.Trascendió que el novio de Yaneth fue arrastrado unos metros por la camioneta en que subieron a la chica el pasado sábado, pues trató de impedirle el paso para que no se llevaran a su pareja. A partir de que la subieron al vehículo, no volvió a contestar el celular.De acuerdo con la declaración del padre de la joven desaparecida, existen videos que ubican el trayecto de la camioneta y que la cambiaron de vehículo en una plaza comercial al sur de Saltillo.Hasta el momento se desconocen su paradero.