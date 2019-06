Asegura Gael García que no fuma mariguana

El cineasta y actor Gael García aseguró que el amparo que se le ha concedido para el consumo recreativo de mariguana es el principio de la descriminalización a personas cuyas vidas, muchas veces, se ha ido a la “mierda” sólo por fumar hierba.En reciente fecha se dio a conocer que el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó un amparo a Gael García para el autoconsumo con fines lúdicos y recreativos de la mariguana.En entrevista con Notimex, el director de la película “Chicuarotes”, que forma parte de la sección en competencia del Festival Internacional de Cine de Shanghái, mencionó que aunque no es un fumador activo quiere tener la libertad de decidir si quiere hacerlo o no, porque para él es como optar por comer huevo o no.“Lo más loco de todo es que yo no fumo, o sea yo no como huevo, pero soy un consumidor en potencia porque podría en cualquier momento -porque tengo la libertad de elegir- si quiero comer huevo o no. Y bueno con la marihuana pasa lo mismo, yo la verdad no fumo -me pega pésimo- pero soy un consumidor en potencia porque qué tal si en algún momento se me antoja y si no daño a terceros, estoy en mi libre derecho de poder hacerlo”, señaló García.De acuerdo con Gael, ganador del Globo de Oro por su actuación en la serie “Mozart in the Jungle”, este primer paso podría ayudar a combatir la violencia que existen en dos espectros.“Por un lado, erradicar la violencia que genera la prohibición y que se gesta desde las organizaciones que se dedican al tráfico, y por otro la violencia que ejerce el Estado, al meter gente a la cárcel por fumar marihuana”.En este sentido, Gael expuso:“Cuánta gente ha estado en la cárcel y su vida se le ha ido a la mierda o ha estado en situaciones gravísimas por el hecho de que fumar marihuana está criminalizado. Cuando está comprobado que la mota no ha matado a nadie, pero hay una narrativa heredada de que es una droga malísima”.