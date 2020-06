Asegura Hay Festival que sí habrá edición para este año

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Premio Princesa de Asturias 2020 también le fue concedido al Hay Festival of Literature & Arts, uno de los encuentros culturales más importantes en Europa y América Latina. En México tiene su sede en Querétaro y este año, a pesar de la pandemia, se llevará a cabo de manera virtual y hasta el momento ha anunciado a creadores como Gael García Bernal, Clara Grima y Ruby Wax en su programa, del 3 al 6 de septiembre.



Izara García, coordinadora internacional del Hay Festival, asegura que están muy felices por el galardón que reciben junto con la FIL Guadalajara, pero reconoce que llega en un año complicadísimo: “Por eso es más alegría la que nos da, estamos en medio de la pandemia, en México y en América Latina estamos pasando por la parte más complicada de esta emergencia y saber que la cultura es premiada es reconocer que es una gran economía, que las industrias culturales son importantísimas para México y para toda América Latina”.



Asegura que en Gales el festival se realizó digital y esa seguramente será la dinámica que sigan los siguientes encuentros. Especialmente en Querétaro, durante septiembre, y en Arequipa, Perú, en noviembre; confía en que para Cartagena de Indias, Colombia, que se realiza en enero, haya mejores condiciones.



“El Hay Festival Querétaro se va a llevar a cabo; es muy probable que haya una parte digital muy potente porque no vamos a poder reunir grandes cantidades de personas y va a depender mucho de las condiciones, la situación es incierta, pero sabemos que es difícil que la gente viaje, no solo dependemos de la legislación en México, sino de la internacional, hay países que no tienen abierto el espacio aéreo”, afirma García, quien señala que será una edición distinta y complicada.