Asegura Inglaterra pase a Semifinales

La Selección de Inglaterra se convirtió en el primer equipo semifinalista de la Copa del Mundo Femenil, al vencer con toda autoridad 3-0 a Noruega.Desde que arrancó el encuentro, las inglesas impusieron el ritmo, y eso fue durante los 90 minutos.Con una gran técnica individual, Jill Scott abrió el marcador al minuto 3, luego de encontrar un hueco para dejar sin opción a la arquera Ingrid Hjelmseth.El conjunto nórdico no pudo encontrar la manera para ganar el balón y tampoco para sacudirse la marca por zonas que aplicó el cuadro dirigido por Phil Neville.Antes de irse al descanso de medio tiempo, apareció la histórica Ellen White para clavar el 2-0 al 40", con el que prácticamente sentenciaron la suerte de Noruega. White anotó su quinto gol en 4 partidos que ha disputado en esta justa, la goleadora meció las redes en cada encuentro del Mundial.Para el segundo tiempo, las nórdicas salieron a aguantar la embestida de las Leonas, que salieron decididas a incrementar el castigo.Lucy Bronze puso el 3-0 al 57" al sacar un potente disparo fuera del área y hacer inútil lance de la portera. De milagro no llegaron otros dos tantos, Nikita Parris se quedó con las ganas de hacer un gol, y el conjunto inglés salió fortalecido con este resultado.Inglaterra se enfrentará en las Semifinales al ganador del partido entre Francia y Estados Unidos, que se juega este viernes.La tripleta mexicana encabezada por Lucila Venegas Montes como árbitra central, Mayte Chávez y Enedina Caudillo como asistentes no tuvo ningún problema para sacar adelante el encuentro y su trabajo fue impecable.