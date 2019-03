Asegura Mayor que no debe invertirse en muro fronterizo

A pesar de que se dijo respetuoso de la opinión y pensamiento de los ciudadanos que se han manifestado a favor de la construcción del muro fronterizo, el alcalde de Eagle Pass, Ramsey English Cantú, calificó como innecesario e incorrecto realizar una inversión billonaria en este tipo de proyectos.Destacó que lo correcto es invertir los recursos para contratación de más personal para apoyo de las labores de vigilancia que se realizan por parte de la Patrulla Fronteriza, así como proyectos para agilizar el tráfico comercial en los puentes internacionales.“Se respeta la opinión sobre ciertos proyectos como este, pero también como alcalde tenemos que ver la escena por completo y lo que he visto es que no hay necesidad de invertir fondos en ese tipo de proyectos que no benefician a un concepto de seguridad en la frontera”, manifestó.English Cantú agregó que dichos fondos deben aplicarse de una manera correcta, especialmente al hablar de seguridad en esta área y toda la franja fronteriza entre Texas y México, por lo que como autoridad seguirán trabajando para lograr lo que sea mejor para la comunidad.“La tecnología que se requiere para hacer mas ágil y más rápido lo que es el tráfico comercial por los puentes fronterizos, ahí es donde se tienen que estar invirtiendo esos billones de dólares y como concilio seguiremos bajo ese plan”, concluyó.