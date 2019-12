Asegura Prescott ‘¡Estaré listo!’

Dallas, Texas.- Dak Prescott simplemente revive sus días como jugador universitario con una lesión en el hombro que lo ha limitado en los entrenamientos por primera ocasión en cuatro temporadas como QB de los Vaqueros de Dallas.



En cuanto a si el Novato Ofensivo de la NFL en 2016 se perderá su primer juego como profesional cuando los Vaqueros intenten asegurar su lugar de postemporada en su visita a Filadelfia. La respuesta es un no rotundo.



“Estaré listo para el domingo”, dijo Prescott.



No es la primera vez que Prescott aparece en el reporte de lesionados con molestias menores, pero sí es la primera ocasión en que se ha visto ceder a su suplente las repeticiones en los entrenamientos. Cooper Rush hizo los honores durante las primeras dos prácticas de la semana.



“Solo es molesto”, dijo Prescott sobre el dolor que sufre. “Es una molestia. Definitivamente he pasado mucho mayor dolor. Así que esto es solo una molestia”.