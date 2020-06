Asegura Presidente que Iberdrola busca acuerdo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que recibió una carta de Iberdrola en la que se expresa la disposición de llegar a acuerdos con el Gobierno, pero luego arremetió de nuevo contra la empresa al decir que fue una vergüenza que hayan incorporado a exfuncionarios.



El Mandatario federal dijo que no hay ninguna notificación oficial de la cancelación de la central de Iberdrola en Tuxpan y afirmó que, en la misiva, la empresa española también le expresa que tiene voluntad de seguir invirtiendo en México.



Aseguró que la carta la turnó a la Secretaria de Energía y al director de la Comisión Federal de Electricidad.



“Todavía no hay ninguna información, vamos a decir oficial, es una nota periodística, recibí una carta de los directivos de esta empresa informando que tienen en efecto alrededor de 26 plantas termoeléctricas en el País y que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México, y también la disposición de llegar a acuerdos con el Gobierno, entonces ya turné la carta al Secretario, a la Secretaria de Energía y al director de la CFE”, indicó.



Reiteró que la empresa busca un diálogo y una entrevista, pero agregó que no van a saquear al país.



“Va a haber arreglo, esta carta es con ese propósito de que quieren un diálogo, me están pidiendo incluso una entrevista, quiero que primero los atienda la Secretaria de Energía y el director de la CFE, pero ya basta, que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos, México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos, se acabó eso, tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos”, concluyó.