Asegura Profepa animales silvestres

Un tigre de bengala, un cocodrilo de pantano, un gavilán gris, una serpiente de cascabel y un halcón caracara, fueron rescatados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la última semana de abril.En un comunicado la Profepa anunció los aseguramientos de los cinco ejemplares de vida silvestre en el Estado.El tigre fue rescatado en un domicilio particular de Apodaca debido a una denuncia popular, que dio paso a una inspección en la casa.Así, los inspectores aseguraron al ejemplar que no contaba con el Plan de Manejo, ni con el Registro de Predio o Instalación para el Manejo de Vida, ambos expedidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.El rescate del cocodrilo se realizó después de haber recibido un reporte por parte de un ciudadano.La serpiente de cascabel fue recibida por parte de Protección Civil de Guadalupe, quienes la hallaron en la vía pública y posteriormente fue liberada en áreas despobladas de Cadereyta.El gavilán gris fue capturado en buenas condiciones y posteriormente liberado en La Huasteca.Y el halcón caracara fue hallado en un rancho de Higueras y trasladado a la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) El Diente para su resguardo temporal y atención médica para su posterior liberación en su hábitat.Así, la Profepa llamó a la ciudadanía para que en caso de que se encuentre a un animal silvestre en un lugar donde no es común encontrarlos, notifique el hallazgo a las autoridades.