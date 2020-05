Asegura Profepa tigre que se paseó por calles de Jalisco

Escuchar Nota

.- En respuesta al video que circuló en redes sociales, donde se observa undeambulando por calles demientras un hombre de sombrero trata de lazarlo, larealizó una visita de inspección al domicilio particular de donde se escapó, lo que resultó en el aseguramiento precautorio de dos ejemplares de la especie por no contar con plan de manejo.Durante el operativo, el personal de larevisó el área de confinamiento en la que se encontraron dos tigres de Bengala, una hembra y un macho, en aparente buen estado físico y sin rasgos evidentes de maltrato.El inspeccionado exhibió la documentación que acredita la legal procedencia de los ejemplares, y conforme a las notas de remisión presentadas, el macho tiene una edad de 10 meses y la hembra, 2 años 9 meses.El dueño no cuenta con el registro correspondiente ni con el plan de manejo autorizado por parte de la, en donde se incluyen las características de las instalaciones que deben garantizar la seguridad tanto de los animales como de la población civil.Ante esta situación, laimpuso el aseguramiento precautorio de los dos tigres de Bengala hasta que el responsable, que quedó como depositario de los ejemplares, realice los trámites pendientes ante la autoridad ambiental y cumpla con las adecuaciones en el área de confinamiento.