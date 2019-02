Asegura Silvia Pinal que Pedro Infante era un ignorante

La actriz Silvia Pinal actualmente se encuentra promocionando su serie de vida, "Silvia Pinal, frente a ti", en entrevista aseguró que Pedro Infante, era un ignorante.La actriz y productora mexicana trabajó junto a ‘El ídolo de Guamúchil’, en varias películas, entre ellas "El inocente", y ella lo revive ahora contando varias anécdotas de su vida.Televisa estrenó este lunes la bioserie basada en la actriz, donde también habla algunas vivencias junto a Pedro Infante. “Pedro era un amor. Pedro era muy inocente, muy ingenuo, muy ignorante. Yo nunca lo critiqué, al contrario”.Doña Silvia contó que Infante se negaba a lucir sus piernas y aunque estuviera en la playa no se quitaba los pantalones, porque “tenía las patas flacas”."Un día le dije, ‘¿por qué no te quitas los pantalones?’; ‘Porque tengo las patas muy flacas', me respondió".